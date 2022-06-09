РИА Новости: ВКС России задействовали звено из четырёх Су-57 для поражения сил ПВО Украины
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырёх новейших многофункциональных истребителей Су-57», — сказали агентству.
Собеседник отметил, что самолёты «были объединены в информационную сеть» за счёт автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени.
По словам источника, объединение бортов в едином информационном пространстве «повышает эффективность выявления и поражение целей».
Как пишет агентство, также удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Официальных комментариев по этому поводу не приводится.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов противника с преодолением систем ПВО, а также для ведения мониторинга воздушного пространства вдали от места базирования и выведения из строя системы управления действиями противника.
Су-57 может нести целый ряд управляемых и неуправляемых средств поражения: авиационные ракеты класса «воздух — воздух» малой, средней и большой дальности и ракеты класса «воздух — поверхность».
В мае источник сообщил, что в ходе специальной операции на Украине российские военные применили взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор».