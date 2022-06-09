РИА Новости: ВКС России задействовали звено из четырёх Су-57 для поражения сил ПВО Украины

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ВКС России задействовали в ходе спецоперации на Украине звено из четырёх истребителей Су-57 с целью уничтожения систем ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырёх новейших многофункциональных истребителей Су-57», — сказали агентству.

Собеседник отметил, что самолёты «были объединены в информационную сеть» за счёт автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени.

По словам источника, объединение бортов в едином информационном пространстве «повышает эффективность выявления и поражение целей».

Как пишет агентство, также удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Официальных комментариев по этому поводу не приводится.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов противника с преодолением систем ПВО, а также для ведения мониторинга воздушного пространства вдали от места базирования и выведения из строя системы управления действиями противника.

Су-57 может нести целый ряд управляемых и неуправляемых средств поражения: авиационные ракеты класса «воздух — воздух» малой, средней и большой дальности и ракеты класса «воздух — поверхность».

В мае источник сообщил, что в ходе специальной операции на Украине российские военные применили взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор».

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