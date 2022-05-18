РИА Новости: ВС России в ходе спецоперации применили взвод БМПТ «Терминатор»
«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооружённые силы применили взвод БМПТ «Терминатор», — заявил собеседник агентства.
По его словам, БМПТ принимают участие в поражении украинских позиций и бронетехники.
Ранее сообщалось, что на «Уралвагонзаводе» состоялась отправка очередной партии танков Т-90М «Прорыв» для армии России.
Министерство обороны России опубликовало кадры неудачной попытки Вооружённых сил Украины контратаковать позиции российских военных в Запорожской области.
В апреле Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ, который работал из укрытия в промышленной застройке.