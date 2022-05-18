РИА Новости: ВС России в ходе спецоперации применили взвод БМПТ «Терминатор»

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В ходе специальной операции на Украине российские военные применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооружённые силы применили взвод БМПТ «Терминатор», — заявил собеседник агентства.

По его словам, БМПТ принимают участие в поражении украинских позиций и бронетехники.

Ранее сообщалось, что на «Уралвагонзаводе» состоялась отправка очередной партии танков Т-90М «Прорыв» для армии России.

Министерство обороны России опубликовало кадры неудачной попытки Вооружённых сил Украины контратаковать позиции российских военных в Запорожской области. 

В апреле Минобороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ, который работал из укрытия в промышленной застройке.

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