РИА Новости: ВС России в ходе спецоперации применили взвод БМПТ «Терминатор»

В ходе специальной операции на Украине российские военные применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.