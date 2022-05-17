Минобороны опубликовало кадры неудачной попытки ВСУ атаковать ВС России в Запорожской области
- РИА Новости
По информации министерства, 14 мая два украинских механизированных батальона на танках и боевых машинах пехоты пытались прорвать в районе Вишневого. Российские военные отбили их атаку.
С помощью беспилотников и артиллерии были уничтожены 38 единиц бронетехники ВСУ, а также порядка 100 украинских военных.
Ранее Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.