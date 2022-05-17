Минобороны опубликовало кадры неудачной попытки ВСУ атаковать ВС России в Запорожской области

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Министерство обороны России опубликовало кадры неудачной попытки вооружённых сил Украины контратаковать позиции российских военных в Запорожской области. 
Минобороны опубликовало кадры неудачной попытки ВСУ атаковать ВС России в Запорожской области
  • РИА Новости

По информации министерства, 14 мая два украинских механизированных батальона на танках и боевых машинах пехоты пытались прорвать в районе Вишневого. Российские военные отбили их атаку.

С помощью беспилотников и артиллерии были уничтожены 38 единиц бронетехники ВСУ, а также порядка 100 украинских военных.

Ранее Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

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