Минобороны опубликовало кадры неудачной попытки ВСУ атаковать ВС России в Запорожской области

Министерство обороны России опубликовало кадры неудачной попытки вооружённых сил Украины контратаковать позиции российских военных в Запорожской области.

По информации министерства, 14 мая два украинских механизированных батальона на танках и боевых машинах пехоты пытались прорвать в районе Вишневого. Российские военные отбили их атаку.

С помощью беспилотников и артиллерии были уничтожены 38 единиц бронетехники ВСУ, а также порядка 100 украинских военных.

Ранее Министерство обороны России показало видео сдачи в плен украинских националистов, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.