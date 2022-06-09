В Херсонской области заявили о готовности возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом
«Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно всё в целостности и сохранности», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что составы отправятся из Херсона в ближайшее время.
Стремоусов также рассказал о планах запуска пассажирского железнодорожного сообщения после полной стабилизации ситуации в регионе.
Ранее в Запорожской области заявили о планах по отправке первых судов с зерном из Бердянска.
8 июня в Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя.