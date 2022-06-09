В Херсонской области заявили о готовности возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом

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Херсонская область готова приступить к работе по возобновлению грузового железнодорожного сообщения с Крымом, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы готовы возобновить грузовое железнодорожное сообщение с Крымом. Железнодорожное полотно всё в целостности и сохранности», — цитирует его РИА Новости

Он отметил, что составы отправятся из Херсона в ближайшее время.

Стремоусов также рассказал о планах запуска пассажирского железнодорожного сообщения после полной стабилизации ситуации в регионе.

Ранее в Запорожской области заявили о планах по отправке первых судов с зерном из Бердянска.

8 июня в Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя.

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