Экс-заместителя губернатора Ульяновской области Костомарова назначили первым замглавы администрации ДНР
Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.
«Назначить Костомарова Александра Константиновича первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.
Ранее правительство ДНР было отправлено в отставку.
По словам Пушилина, смена правительства республики была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.
Новым председателем правительства ДНР выбран Виталий Хоценко.
Заместителем главы правительства ДНР назначен Евгений Солнцев.