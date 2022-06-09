Экс-заместителя губернатора Ульяновской области Костомарова назначили первым замглавы администрации ДНР

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Бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров назначен первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

«Назначить Костомарова Александра Константиновича первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики», — говорится в документе. 

Ранее правительство ДНР было отправлено в отставку.

По словам Пушилина, смена правительства республики была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

Новым председателем правительства ДНР выбран Виталий Хоценко.

Заместителем главы правительства ДНР назначен Евгений Солнцев.

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