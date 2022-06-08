Экс-помощника министра строительства России Солнцева назначили замглавы правительства ДНР

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Бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев назначен заместителем главы правительства Донецкой Народной Республики.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

«Назначить заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича», — говорится в документе.

Ранее правительство ДНР было отправлено в отставку.

По словам Пушилина, смена правительства республики была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.

Новым председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко.

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