Экс-помощника министра строительства России Солнцева назначили замглавы правительства ДНР
Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.
«Назначить заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича», — говорится в документе.
Ранее правительство ДНР было отправлено в отставку.
По словам Пушилина, смена правительства республики была вызвана необходимостью усилить интеграционные процессы.
Новым председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко.