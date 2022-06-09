Глава Минобороны Украины заявил о размещении на береговой линии американских Harpoon

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.
Глава Минобороны Украины заявил о размещении на береговой линии американских Harpoon
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Lohnes

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии», — написал Резников в соцсети. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что Чехия передала Украине вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы.

Также в США заявили, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

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