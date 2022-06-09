Глава Минобороны Украины заявил о размещении на береговой линии американских Harpoon

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии», — написал Резников в соцсети. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что Чехия передала Украине вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы.

Также в США заявили, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.