Постпред Чижов: Украина делает всё, чтобы переговоров с Россией не было

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил о том, что Киев делает всё для того, чтобы переговоры между Россией и Украиной не состоялись.

«Прежде всего, это произошло (приостановка диалога. — RT) по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих. Но киевский режим делает всё, чтобы их не было», — заявил Чижов в интервью «Известиям».

По словам политика, стремление Киева самостоятельно чинить препятствия для переговоров обусловлено тем, что власти Украины «пребывают в своей параллельной реальности, в которой им видится грядущая победа над Россией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принёс ей ничего хорошего. Таким образом он прокомментировал заявление украинской стороны о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.