Песков: избранный Киевом стиль ведения переговоров не принёс Украине ничего хорошего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принёс ей ничего хорошего.

Таким образом он прокомментировал заявление украинской стороны о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление члена украинской делегации о возможности возобновления переговоров между Москвой и Киевом в конце августа.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

Как отметил министр, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.