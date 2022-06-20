Песков: избранный Киевом стиль ведения переговоров не принёс Украине ничего хорошего

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принёс ей ничего хорошего.
Песков: избранный Киевом стиль ведения переговоров не принёс Украине ничего хорошего
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал заявление украинской стороны о готовности вернуться к переговорному процессу в августе.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику. Эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление члена украинской делегации о возможности возобновления переговоров между Москвой и Киевом в конце августа.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

Как отметил министр, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.

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