США подпитывают конфликт на Украине, вербуя и направляя в зону боевых действий американцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сослалась на данные отчёта Погранично-таможенной службы США, согласно которым среди отбывающих на Украину американцев много тех, кто считает себя адептами «идеи превосходства белых» и собирается участвовать в боевых действиях на стороне неонацистского вооружённого формирования «Азов».

«Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив, стремится подпитывать конфликт», — говорится в заявлении дипломата.

Особо циничными в этом контексте Захарова назвала попытки Киева изобразить наёмников в глазах западного общества как иностранных добровольцев.

«Требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства... грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжёлыми международными последствиями», — заключила она.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Эслин заявил корреспонденту RT Роману Косареву, что власти Британии и Украины не оказывают ему помощи в этой ситуации.