Приговорённый к смерти в ДНР британец рассказал о безразличии Лондона и Киева к его судьбе
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«Каждую неделю я записываю обращение к британским властям. Мой адвокат помогает мне в организации телефонных звонков. У меня сложилось впечатление, что меня бросили украинские и британские власти. Каждую неделю я жду новостей об обмене пленными в надежде вернуться домой. Пару недель назад состоялся обмен, я видел это своими глазами, обменяли некоторых моих друзей», — рассказал он в интервью, которое было записано до вынесения ему приговора в ДНР.
Эслин выразил возмущение, почему Лондон не пытается его обменять, а лишь заявляет о важности своего подданного для Украины.
«Но если украинцы утверждают, что моё дело для них очень важно, то почему я ещё здесь?» — отметил он.
Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.