Приговорённые в ДНР к расстрелу наёмники из Британии и Марокко обжалуют приговор

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Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, приговорённые в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников, будут обжаловать решение суда об их расстреле.
Приговорённые в ДНР к расстрелу наёмники из Британии и Марокко обжалуют приговор
  • Gettyimages.ru
  • © Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm

Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов осуждённых Павел Косован.

«Желание всех троих подсудимых — обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей (меры. — RT), то есть смертной казни», — сказал он.

Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

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