Приговорённые в ДНР к расстрелу наёмники из Британии и Марокко обжалуют приговор
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Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов осуждённых Павел Косован.
«Желание всех троих подсудимых — обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей (меры. — RT), то есть смертной казни», — сказал он.
Ранее сообщалось, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.