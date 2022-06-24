Politico: президент Украины Зеленский планирует отправить в отставку главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главу службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх украинских чиновников и одного западного дипломата, которые пожелали остаться анонимными.

«Мы очень недовольны его (главы СБУ Баканова. — RT) работой и работаем над тем, чтобы избавиться от него», — цитирует издание комментарий одного из анонимных источников.

Баканова считают одним из виновных в неудачах ВСУ в зоне боевых действий, а также потере ряда территорий, в том числе Херсона. По информации агентства, сейчас главу СБУ не допускают до принятия ответственных решений, а службой безопасности Украины руководят напрямую из офиса Зеленского.