«Террористические действия»: на Новошахтинском НПЗ произошёл пожар после атаки двух беспилотников

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошёл из-за удара двух беспилотников, сообщили в пресс-службе предприятия, назвав произошедшее террористическими действиями. Там уточнили, что в результате удара по технологическому оборудованию установки по переработке нефти произошла разгерметизация аппаратов воздушного охлаждения и выброс углеводородного газа с последующим взрывом. Пострадавших при атаке нет.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошёл из-за удара двух беспилотников, сообщили в пресс-службе предприятия.

«В результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области был произведён удар двух беспилотных летательных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов», в результате которого произошёл взрыв с образованием пожара», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что первый удар — в 8:40 — был нанесён по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I). В результате произошла разгерметизация аппаратов воздушного охлаждения с последующим выбросом углеводородного газа, взрывом и распространением огня на находящееся рядом оборудование установки.

Силами оперативных служб НЗНП и МЧС России возгорание было ликвидировано.

На предприятии уточнили, что технологическое оборудование установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I) остановлено, установка по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(II) переведена на холодную циркуляцию.

Второй удар, добавили в пресс-службе, был нанесён в 09:23 по объектам резервуарного парка сырой нефти и попал между каре резервуаров и земляным отвалом, возгорания не произошло.

«В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения. В настоящее время персонал АО «НЗНП» эвакуирован, технологическое оборудование остановлено для оценки причинённого ущерба. Пострадавших нет», — отмечается в заявлении.

Согласно сообщениям МЧС, информация о пожаре на заводе поступила в 09:25 мск. Пожар был полностью потушен в 10:50 мск.

О причастности беспилотников к возникновению пожара на НЗНП также сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он подтвердил, что на территории завода обнаружены фрагменты двух БПЛА.

«Пострадавших нет, персонал эвакуирован. Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — заявил глава региона.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела «по факту взрывов и возгорания производственных мощностей» на территории завода.

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица, причастные к произошедшему», — заключили в ведомстве.

Удары по буровым платформам в Чёрном море

20 июня украинские военные нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным в акватории Чёрного моря. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на вышках находились 109 человек. Он добавил, что инцидент не повлиял на подачу газа на полуостров, она осуществляется в штатном режиме.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди отмечала, что последствия обстрела платформ со стороны ВСУ могли угрожать Украине, а не России, так как платформы находятся ближе к Одессе и для города представляла опасность угроза взрыва. Ковитиди добавила, что разработка на месторождении приостановлена не будет, газ из труб был сброшен.

В свою очередь, посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник назвал атаку украинской стороны по буровым платформам государственным терроризмом.

Обстрелы приграничных регионов РФ

С начала российской спецоперации по защите Донбасса ВСУ несколько раз обстреливали территории расположенных на границе с Украиной регионов РФ.

Так, обстрелам неоднократно подвергалась Курская область, где с 11 апреля действует жёлтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе.

В середине мая при обстреле посёлка Тёткино погиб человек.

Также украинская сторона несколько раз открывала огонь по населённым пунктам в Белгородской области — в регионе также действует жёлтый уровень террористической опасности.

В конце мая ВСУ обстреляли предприятие по производству масла «СМ Агро» — его директор Андрей Егоров сообщил, что осколками была повреждена электропроводка, сгорели силовые кабели.

Также были повреждены склады и подготовительные производственные здания в посёлке Политотдельский. Егоров отметил, что зерноток площадью около 3,6 тыс. кв. м требует полного восстановления.

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрела российской территории.

«Следователи СК России дадут всестороннюю правовую оценку преступным действиям украинских боевиков», — отмечали в ведомстве.