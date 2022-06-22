На территории Новошахтинского НПЗ в Ростовской области произошёл пожар

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На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Красносулинском районе Ростовской области произошёл пожар.
На территории Новошахтинского НПЗ в Ростовской области произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Информация о возгорании в Киселёвском сельском поселении, на 882-м км федеральной автодороги А270, поступила 22 июня в 09:25. Огонь разгорелся в теплообменнике завода», — заявили в ведомстве.

  • На территории Новошахтинского НПЗ в Ростовской области произошёл пожар

В 10:12 горение локализовали на площади в 50 кв. м. Работы на месте происшествия продолжаются.

В июне сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошёл пожар на территории бывшего завода «Красный треугольник».

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