СК возбудил дело по факту взрывов на заводе нефтепродуктов в Ростовской области
- РИА Новости
«В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в Ростовской области, произошедших утром 22 июня», — говорится в сообщении СК.
Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области потушили пожар.
Глава региона Василий Голубев заявил, что фрагменты двух беспилотников нашли на территории завода.