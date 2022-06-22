СК возбудил дело по факту взрывов на заводе нефтепродуктов в Ростовской области

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрывов на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области.
СК возбудил дело по факту взрывов на заводе нефтепродуктов в Ростовской области
  • РИА Новости

«В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» в Ростовской области, произошедших утром 22 июня», — говорится в сообщении СК.

Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Утром 22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области потушили пожар.

Глава региона Василий Голубев заявил, что фрагменты двух беспилотников нашли на территории завода.

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