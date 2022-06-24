Перехваченная украинская ракета «Точка-У» была нацелена на администрацию главы ЛНР

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Перехваченная над Тепличным ракета «Точка-У» украинских военных была нацелена на здание администрации главы Луганской Народной Республики. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Перехваченная украинская ракета «Точка-У» была нацелена на администрацию главы ЛНР
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что ВСУ произвели обстрел трёх населённых пунктов ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Военные Украины стреляли по Тепличному, Стаханову и Брянке.

«Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по столице ЛНР Луганску», — написал Марочко в Telegram.

Он добавил, что средства ПВО сбили ракету в районе Тепличного.

«Исходя из траектории полёта и по расчётным данным, целью была администрация главы Луганской Народной Республики», — подытожил подполковник.

Ранее стало известно, что союзные силы взяли под контроль населённый пункт Золотое-2 в ЛНР, войска также вошли в Золотое-1. 

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