Перехваченная над Тепличным ракета «Точка-У» украинских военных была нацелена на здание администрации главы Луганской Народной Республики. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее сообщалось, что ВСУ произвели обстрел трёх населённых пунктов ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Военные Украины стреляли по Тепличному, Стаханову и Брянке.

«Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по столице ЛНР Луганску», — написал Марочко в Telegram.

Он добавил, что средства ПВО сбили ракету в районе Тепличного.

«Исходя из траектории полёта и по расчётным данным, целью была администрация главы Луганской Народной Республики», — подытожил подполковник.

Ранее стало известно, что союзные силы взяли под контроль населённый пункт Золотое-2 в ЛНР, войска также вошли в Золотое-1.