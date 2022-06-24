Глава украинской администрации заявил, что ВСУ будут отведены от Северодонецка
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«К сожалению, придётся отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла — растёт количество погибших», — написал он в Telegram.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котёл Горского и Золотого.
По его словам, процесс идёт по нарастающей.