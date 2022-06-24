Глава украинской администрации заявил, что ВСУ будут отведены от Северодонецка

Глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооружённые силы Украины будут отведены от Северодонецка по соображениям безопасности.

«К сожалению, придётся отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла — растёт количество погибших», — написал он в Telegram.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котёл Горского и Золотого.

По его словам, процесс идёт по нарастающей.