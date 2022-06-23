В ЛНР заявили о сдаче в плен бойцов ВСУ по всей линии фронта у Лисичанска и Северодонецка

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска, Северодонецка и взятых в котёл Горского и Золотого, процесс идёт по нарастающей.
В ЛНР заявили о сдаче в плен бойцов ВСУ по всей линии фронта у Лисичанска и Северодонецка
  • РИА Новости

«По всей линии фронта на данном участке местности как локально, так и массово происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в плен сдаются и представители праворадикальных сил, и обычные военнослужащие.

«Сейчас этот процесс идёт (снежным. — RT) комом. По состоянию на 16:00 мне уже сообщили о двух таких сдачах по десять человек. Сколько на данный момент, у меня информации нет», — добавил он.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что часть украинских войск в Горском и Золотом посылают сигналы о готовности сдаться в плен.

Он также сообщил, что населённые пункты взяты в блокаду.

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