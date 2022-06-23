Посол ЛНР: украинские военные в Горском и Золотом посылают сигналы о готовности сдаться
- РИА Новости
«Сейчас есть сообщения о том, что бойцы вооружённых формирований Украины уже подают сигналы и есть определённое количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления», — цитирует его РИА Новости.
Также посол заявил, что украинские военные в указанных населённых пунктах оказались в «полном котле».
Ранее Мирошник сообщил, что Золотое и Горское в Луганской Народной Республике взяты в блокаду.