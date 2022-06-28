«Показательная акция»: что стоит за намерением США передать киевскому режиму системы ПВО

Соединённые Штаты поставят Украине современные системы противовоздушной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Кроме систем ПВО, в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары, добавил Салливан. Эксперты отмечают, что Вашингтон наверняка снова передаст украинской стороне небольшое количество комплексов ЗРК, которые не смогут повлиять на баланс сил в ходе спецоперации РФ. По мнению аналитиков, таким образом США планируют проверить эффективность этих систем в условиях реального боя.

Вашингтон передаст Киеву современные системы противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Могу подтвердить, что у нас действительно идёт финализация пакета (помощи. — RT), включающего продвинутые средства ПВО. Подробности системы раскрывать не буду — подожду реализации данного контракта. Но на этой неделе — как и сообщил президент своим коллегам — лидерам стран «группы семи» — мы действительно намерены финализировать пакет, включающий поставку Украине продвинутых средств ПВО средней и большой дальности наряду с другими остро необходимыми средствами, в том числе артиллерийскими боеприпасами и РЛС контрбатарейной борьбы», — заявил журналистам Салливан, сопровождающий Байдена во время его поездки в Европу.

Ранее о планирующейся передаче киевскому режиму продвинутых систем ПВО сообщил телеканал CNN, уточнив, что этими системами могут быть норвежские передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Украинские ПВО

В последние годы украинские вооружённые силы эксплуатировали системы ПВО предыдущих поколений, произведённые ещё в Советском Союзе. В 2015 году Украина объявила о масштабной модернизации войск противовоздушной обороны под предлогом прикрытия границы с Россией.

Об этом тогда заявил занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Приоритетной задачей именно на 2016 год будет восстановление потенциала нашей противовоздушной обороны и наших воздушных сил. Это касается как модернизации и закупки новых самолётов, так, безусловно, это будет касаться и модернизации и закупки новых комплексов противовоздушной обороны, которые смогут надёжно защитить нашу страну с воздуха», — сказал Турчинов, выступая на полигоне Нацгвардии в Новых Петровцах.

Однако в рамках модернизации войск ПВО работа велась в основном по продлению цикла жизни устаревших советских систем, имеющихся на вооружении ВСУ. Так, в феврале 2019 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил о скором появлении в составе украинской армии модернизированных ЗРК ближнего радиуса 2К12-2Д «Куб» и БМ9К330 «Тор».

Напомним, что комплекс «Куб» был принят на вооружение частей ПВО Сухопутных войск СССР в 1967 году. Его производство было прекращено в 1982 году. В свою очередь, более поздний комплекс «Тор» был принят на вооружение советских войск в 1986 году.

Позднее, в ноябре 2019 года, Генштаб Украины распространил сообщение об учениях в Херсонской области, в ходе которых проводились стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-125-2Д1 «Печора», «Бук-М1», С-300П, С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1.

ЗРК малого радиуса C-125 «Печора» был разработан в 1960-х годах в СССР и на протяжении нескольких лет модернизировался предприятиями украинского ОПК.

В 2018 году занимавший тогда пост министра обороны Украины Степан Полторак призвал правительство найти средства на приобретение ЗРК Patriot. Тогда он сообщил, что украинской армии необходимо пять дивизионов Patriot.

В свою очередь, в апреле 2021 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу Time призвал США разместить на территории страны ЗРК Patriot.

Однако позднее, в сентябре 2021 года, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужна система собственной разработки.

«Нам не нужна американская система ПРО, а нужна украинская. Эта технология может прийти не обязательно из Штатов. Есть другие страны, которые владеют ей, и мы ведём переговоры о доступе к системе», — сказал Кулеба.

В начале июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что страна хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол».

Напомним, что спустя некоторое время после начала российской военной спецоперации официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ вывели из строя значительную часть систем ПВО украинских сил.

«Вооружёнными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских средств ПВО. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации», — подчеркнул в марте представитель российского оборонного ведомства.

Проверка эффективности

США продолжают передавать киевскому режиму всё более продвинутые системы вооружений. Так, в начале июня президент Джо Байден сообщил, что Вашингтон передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

Представители администрации Байдена впоследствии заявили, что полагаются на заверения Киева, что полученное американское вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России. При этом отдельные американские чиновники пояснили, что не рассматривают в качестве такой территории Крымский полуостров.

Комплекс HIMARS

AFP

© FADEL SENNA

Ранее директор Национальной разведки Эврил Хэйнс завила, что Вашингтон пытается соблюсти баланс, при котором можно передавать Украине оружие, не спровоцировав значительную эскалацию со стороны России.

«Наше положение таково: мы поддерживаем Украину, но в то же время не хотим в итоге получить третью мировую войну, как и не хотим оказаться в условиях применения акторами ядерного оружия», — сообщила чиновница.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что США, скорее всего, на выделенные ими же для Украины денежные средства приобретут системы ПВО в третьих странах, после чего передадут их киевскому режиму.

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«За красные линии американцы не зайдут и системы собственного производства средней и большой дальности на Украину поставлять всё-таки не будут. Прежде всего, потому что они очень дорогие и требуют определённой военной инфраструктуры и большого качественного образовательного уровня операторов. Кроме того, эти системы имеют прямое отношение к имиджу США и НАТО. Если они будут показывать себя не очень хорошо на театре военных действий или будут уничтожены нашими ракетами, их стоимость на мировых рынках резко снизится», — отметил эксперт.

Скорее киевскому режиму передадут израильские или норвежские системы ПВО средней дальности, предположил Александр Михайлов.

«На мой взгляд, они будут сопоставимы с нашими комплексами «Бук-М2» или «Бук-М3» и будут прикрывать военные объекты от воздушных целей на расстоянии до 50 км», — пояснил собеседник RT.

Западные вооружения пока что не привели к кардинальному изменению баланса сил в зоне активного конфликта в Донбассе, добавил Михайлов.

«Передача нескольких систем ПВО — это показательная акция. Ведь, чтобы создать эшелонированную противоракетную воздушную оборону, нужно понимать, что будут охранять эти системы. Фронт постоянно меняет свою линию, небольшие локальные котлы, которые образуются по всей линии фронта, не дают возможности постоянно подпитывать украинскую армию боеприпасами и материальным обеспечением», — рассказал эксперт.

Директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT отметил, что США передают украинским силам небольшие партии вооружения, чтобы проверить их эффективность в условиях настоящего боя, так как очевидно, что небольшое количество таких систем не сможет кардинально повлиять на баланс сил.

«Как и в случае с HIMARS, речь будет идти о нескольких комплексах. США передают Украине образцы в небольшом количестве, чтобы посмотреть, как это оружие будет себя вести в реальном военном конфликте. Использовать эти средства можно будет в первую очередь для борьбы с самолётами и крылатыми ракетами, однако ВКС России, как правило, применяет высокоточные ракеты воздушного базирования и не входит в зону действия ЗРК», — пояснил эксперт.

США могут поставить на Украину как упомянутые системы NASAMS, так и комплексы Patriot ранних модификаций, считает Юрий Кнутов.

«Разворачивать эти системы будут прежде всего для защиты военных объектов в Киеве или во Львове. Для нас это всё не в диковинку — будем вести разведку, уточнять частоты, на которых работают эти системы, будем перенастраивать свои системы радиоэлектронной борьбы соответствующим образом, уничтожать эти комплексы. Они будут уничтожаться так же успешно, как и комплексы С-300, «Бук» и другие системы, которые Запад поставляет на сегодняшний день Украине», — заключил Юрий Кнутов.