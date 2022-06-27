Помощник президента США Салливан: Вашингтон поставит Киеву современные средства ПВО

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты поставят Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности.
Помощник президента США Салливан: Вашингтон поставит Киеву современные средства ПВО
  • AP

«Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО», — цитирует его ТАСС.

Также, по его словам, планируется поставить артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединённые Штаты на этой неделе сообщат о намерении передать украинским войскам системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомляли Россию о своих планах поставить Киеву системы ПРО средней и большой дальности.

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