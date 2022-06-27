CNN: США планируют заявить о намерении передать Украине ПРО средней и большой дальности

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Соединённые Штаты на этой неделе сообщат о намерении передать украинским войскам системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщает CNN.

Выводы основываются на некоторых словах американского лидера Джо Байдена, произнесённых им во время визита в Германию. Так, он заявил, что страна намерена передать Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

Кроме того, по информации канала, Америка также намерена отправить боеприпасы и контрбатарейные радары украинской стороне.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией руками украинцев.

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