Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией руками украинцев.

«Если говорить о том, что происходит на Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать всё, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность», — сообщила она в эфире белорусского телеканала СТВ.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что поставки США и другими странами НАТО оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и являются усугублением проблемы.