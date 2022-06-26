Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией руками украинцев

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией руками украинцев.
Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией руками украинцев
  • РИА Новости

«Если говорить о том, что происходит на Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать всё, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность», — сообщила она в эфире белорусского телеканала СТВ.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что поставки США и другими странами НАТО оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и являются усугублением проблемы.

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