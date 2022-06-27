Песков: США не уведомляли Кремль о поставках Украине системы ПРО большой дальности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты не поставили в известность Россию о своих планах поставить Киеву системы ПРО средней и большей дальности.

«Нет, никаких уведомлений на этот счёт не было. Что касается действий по защите интересов, они принимаются на постоянной основе»,— цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединённые Штаты на этой неделе сообщат о намерении передать украинским войскам системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Выводы основываются на некоторых словах американского лидера Джо Байдена, произнесённых им во время визита в Германию. Так, он заявил, что страна намерена передать Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

Кроме того, по информации канала, Америка также намерена отправить боеприпасы и контрбатарейные радары украинской стороне.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что НАТО воюет с Россией руками украинцев.