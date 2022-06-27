Песков: США не уведомляли Кремль о поставках Украине системы ПРО большой дальности

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённые Штаты не поставили в известность Россию о своих планах поставить Киеву системы ПРО средней и большей дальности.
Песков: США не уведомляли Кремль о поставках Украине системы ПРО большой дальности
  • РИА Новости

«Нет, никаких уведомлений на этот счёт не было. Что касается действий по защите интересов, они принимаются на постоянной основе»,—  цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединённые Штаты на этой неделе сообщат о намерении передать украинским войскам системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Выводы основываются на некоторых словах американского лидера Джо Байдена, произнесённых им во время визита в Германию. Так, он заявил, что страна намерена передать Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

Кроме того, по информации канала, Америка также намерена отправить боеприпасы и контрбатарейные радары украинской стороне.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что НАТО воюет с Россией руками украинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить