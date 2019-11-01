Армия Украины проводит учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией

Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном начале учебных стрельб зенитных ракетных комплексов на полигоне Ягорлык в Херсонской области, из-за которых было закрыто воздушное и водное пространство в прилегающих районах Чёрного моря.

«Во время практической фазы итоговых тактических учений подразделений зенитно-ракетных войск, проходящих на государственном полигоне Ягорлык, боевые расчёты уже совершили более двух десятков пусков зенитных управляемых ракет различной дальности», — говорится на странице Генштаба в Facebook.

Тактические учения на полигоне Ягорлык проходят с 31 октября по 4 ноября.

Во время учений проводятся стрельбы ЗРК «Бук-М1», С-300ПТ, контрольные лётные испытания ракет зенитных ракетных комплексов С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил заявление Украины о том, что тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с полуостровом.