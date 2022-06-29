В МВД ЛНР рассказали о «ювелирной» работе сил республики на заводе «Азот» в Северодонецке

Завод «Азот» в Северодонецке практически полностью уцелел благодаря «ювелирной работе» сил Луганской Народной Республики. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

«Касаемо «Азота», особо больших разрушений зданий и сооружений нет, потому что у наших подразделений работа это ювелирная. Там взорвали три или четыре цистерны... с соляной кислотой. А так в принципе завод, можно сказать, на 99% целый в общей сложности», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.

25 июня Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.