В МВД ЛНР рассказали о «ювелирной» работе сил республики на заводе «Азот» в Северодонецке
- РИА Новости
«Касаемо «Азота», особо больших разрушений зданий и сооружений нет, потому что у наших подразделений работа это ювелирная. Там взорвали три или четыре цистерны... с соляной кислотой. А так в принципе завод, можно сказать, на 99% целый в общей сложности», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.
25 июня Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.