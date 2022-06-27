В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке

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RT
Более 500 мирных жителей были эвакуированы с завода «Азот» в Северодонецке в воскресенье, 26 июня. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.
В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке
  • РИА Новости

«Очередной поездкой в промзону «Азота» были эвакуированы более 500 человек», — говорится в видеообращении в Telegram.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Кирилл Генсер заявил, что около 500 мирных жителей остаются на территории «Азота» в Северодонецке в ЛНР.

25 июня Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.

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