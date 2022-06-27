В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке
- РИА Новости
«Очередной поездкой в промзону «Азота» были эвакуированы более 500 человек», — говорится в видеообращении в Telegram.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Кирилл Генсер заявил, что около 500 мирных жителей остаются на территории «Азота» в Северодонецке в ЛНР.
25 июня Министерство обороны России сообщило, что территория завода «Азот» контролируется подразделениями Народной милиции ЛНР.