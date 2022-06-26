Посол ЛНР в России сообщил об эвакуации около 250 человек с «Азота» в Северодонецке

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Около 250 человек эвакуированы с завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Посол ЛНР в России сообщил об эвакуации около 250 человек с «Азота» в Северодонецке
  • РИА Новости

«Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали ещё около 250 человек с территории северодонецкого комбината «Азот», среди них маленькие дети», — написал он в Telegram.

Мирошник добавил, что 25 июня с завода были вывезены около 200 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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