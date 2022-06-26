Посол ЛНР в России сообщил об эвакуации около 250 человек с «Азота» в Северодонецке
- РИА Новости
«Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали ещё около 250 человек с территории северодонецкого комбината «Азот», среди них маленькие дети», — написал он в Telegram.
Мирошник добавил, что 25 июня с завода были вывезены около 200 мирных жителей.
Ранее сообщалось, что территория завода «Азот» в Северодонецке контролируется подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России.