В ЛНР сообщили об отказе трети эвакуированных с завода «Азот» людей покинуть город
- РИА Новости
«Около 30% людей, вышедших с «Азота», отказались от эвакуации из города. Люди говорят, что их жильё особо не пострадало, поэтому они остаются и будут налаживать мирную жизнь», — заявил собеседник ТАСС.
25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.
До этого офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке благодаря ухищрениям или «по счастливой случайности».
По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.