В ЛНР сообщили об отказе трети эвакуированных с завода «Азот» людей покинуть город

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Примерно треть эвакуированных с завода «Азот» в Северодонецке отказались покидать город, заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
В ЛНР сообщили об отказе трети эвакуированных с завода «Азот» людей покинуть город
  • РИА Новости

«Около 30% людей, вышедших с «Азота», отказались от эвакуации из города. Люди говорят, что их жильё особо не пострадало, поэтому они остаются и будут налаживать мирную жизнь», — заявил собеседник ТАСС.

25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.

До этого офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил, что некоторые мирные жители смогли выйти с завода «Азот» в Северодонецке благодаря ухищрениям или «по счастливой случайности».

По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.

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