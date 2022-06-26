Помощник главы МВД ЛНР: покинувшие Северодонецк иностранные наёмники оставили своё оружие

Короткая ссылка
Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.
Помощник главы МВД ЛНР: покинувшие Северодонецк иностранные наёмники оставили своё оружие
  • РИА Новости

«Наёмники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали всё основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», — цитирует его ТАСС.

По его словам, один из военнопленных рассказал, что они «переправлялись только ночью, группами по два, по три человека».

«Он им там показывал дорогу», — добавил помощник главы МВД.

Как отметил Киселёв, речь идёт о наёмниках из Франции, Польши, Германии, США.  Он указал, что они «все ушли в Лисичанск».

Ранее в Минобороны России заявили о полном освобождении Северодонецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить