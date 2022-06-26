Помощник главы МВД ЛНР: покинувшие Северодонецк иностранные наёмники оставили своё оружие

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв заявил, что иностранные наёмники, покинувшие Северодонецк, оставили своё оружие в городе.

«Наёмники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали всё основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», — цитирует его ТАСС.

По его словам, один из военнопленных рассказал, что они «переправлялись только ночью, группами по два, по три человека».

«Он им там показывал дорогу», — добавил помощник главы МВД.

Как отметил Киселёв, речь идёт о наёмниках из Франции, Польши, Германии, США. Он указал, что они «все ушли в Лисичанск».

Ранее в Минобороны России заявили о полном освобождении Северодонецка.