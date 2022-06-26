«В результате успешных наступательных действий»: в Минобороны РФ заявили о полном освобождении Северодонецка

В ходе спецоперации на Украине подразделения ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики.

В ходе спецоперации на Украине подразделения Луганской Народной Республики и российских войск полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населённые пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», — заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что с освобождением Северодонецка и Боровского вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики.

В оборонном ведомстве отметили, что попытка противника превратить промышленную зону предприятия «Азот» в Северодонецке в очаг сопротивления сорвана. Территория предприятия находится под контролем сил Народной милиции ЛНР, подчеркнули в Минобороны РФ.

Об освобождении промзоны Северодонецка также заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил: жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», — написал он в Telegram.

Кадыров также отметил, что укрывавшиеся на площадях «Азота» украинские военные не рассказывали местным жителям о возможности эвакуации и получения помощи, еды и медикаментов от российских войск.

Как отметил глава Чечни, после освобождения из плена мирные жители начали звонить своим близким, чтобы сообщить, что они живы.

«Я вам говорил, что буду показывать и доказывать, как лжёт нацистская пропаганда. Вот почти тысяча свидетелей, которые подтвердят ложь украинских бандитов. Западные СМИ, обращаюсь к вам: вот 800 человек, среди которых дети и старики. Снимете про них правдивый репортаж? Я знаю, что нет», — написал Кадыров.

Вместе с тем он обратил внимание на преимущество противника, который готовился к длительной обороне.

«Оборона эта длительной оказалась только в больных умах украинского командования. Бойцы союзных войск катком проехались по позициям врага, окончательно выдавив их оттуда», — заключил Кадыров.

По его словам, объединённые силы теперь направят свои усилия на освобождение Лисичанска.

Так, днём 25 июня в Народной милиции ЛНР заявили, что шахта и один из заводов Лисичанска взяты под контроль военными республики и ВС РФ. Об этом заявил подполковник силового ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — приводит слова Марочко РИА Новости.

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По его словам, силы ВС РФ и военные ЛНР зашли в город, в городской застройке идут бои.

24 июня Минобороны РФ сообщило, что военные из группировки войск «Центр» прорвали оборону украинских войск и блокировали Лисичанск с юга. В ведомстве уточнили, что за последние пять дней союзные войска освободили 11 населённых пунктов. Наиболее крупные из них — Лоскутовка, Мирная Долина и Устиновка.

Также сообщалось, что одновременно с этим Южная группировка войск завершила разгром окружённой группировки ВСУ в горском котле.

Кроме того, как заявил 24 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, большая часть офицерского состава группировки украинских войск в котле Горское — Золотое была уничтожена, после чего началась массовая сдача в плен. По его оценкам, в котле под Лисичанском должны находиться порядка 4,5 тыс. украинских военных.