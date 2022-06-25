«Противник продолжает нести значительные потери»: в МО РФ заявили об уничтожении до 80 польских наёмников под Донецком

Российские ВКС нанесли удары высокоточным оружием по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в Константиновке, в результате чего уничтожены до 80 польских наёмников. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ходе ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены живая сила и военная техника в 284 районах. По данным российского оборонного ведомства, на фоне сложившейся ситуации служащие украинской армии и сил территориальной обороны продолжают отказываться от выполнения задач.

Российские войска в ходе спецоперации на Украине нанесли серию ударов, в результате которых уничтожены до 80 польских наёмников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град», — заявил в субботу, 25 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в Минобороны заявили, что в районе Николаева за сутки уничтожены более 300 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, 35 единиц тяжёлого вооружения.

По данным ведомства, служащие украинской армии и сил территориальной обороны продолжают отказываться от выполнения задач.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения», — рассказал Конашенков.

Тем временем российские вооружённые силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику в 284 районах. Также поражены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Волчеяровка Луганской Народной Республики и артиллерийские и миномётные подразделения в 43 районах.

Высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» и два артиллерийских взвода, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР.

Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», десять орудий полевой артиллерии и миномётов и 13 спецавтомобилей, подчеркнули в Минобороны РФ.

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Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, а также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 16 реактивных снарядов системы залпового огня.

Как уточнили в Минобороны РФ, в общей сложности с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 213 самолётов, 132 вертолёта, 1355 беспилотников, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других бронированных машин, 670 машин реактивной системы залпового огня, а также 3012 орудий полевой артиллерии и миномётов и 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.

Отметим, что в Народной милиции ДНР утром 25 июня также сообщили об уничтожении силами республики и ВС РФ трёх гаубиц M777, переданных украинским военным странами Запада.

Кадыров — об освобождении промзоны Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил об освобождении промзоны и аэропорта Северодонецка. По его словам, с территории завода «Азот» освобождена группа мирных жителей.

«С территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идёт работа по зачистке населённого пункта Боровское», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что «одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго».

Вечером 24 июня также стало известно о блокировании российскими военными из группировки войск «Центр» города Лисичанска с юга. Как говорилось в срочном заявлении Минобороны РФ, российские военнослужащие прорвали хорошо подготовленную оборону украинских формирований. Также отмечалось, что Южная группировка войск завершила разгром окружённой группировки ВСУ в горском котле.