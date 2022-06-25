Минобороны России: за сутки российские системы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 21 украинский беспилотник, в том числе около острова Змеиный.
Минобороны России: за сутки российские системы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

По его словам, дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, в районе острова Змеиный и т. д.

По словам Конашенкова, также средства ПВО России перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в районе населённого пункта Молодёжное Херсонской области.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили в Днепропетровской области украинский истребитель МиГ-29.

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