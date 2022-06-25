«Прорвав хорошо подготовленную оборону»: МО РФ сообщило о блокировании Лисичанска российскими войсками

Российские военные из группировки войск «Центр» прорвали оборону украинских войск и блокировали Лисичанск с юга, заявили в Минобороны РФ. Тем временем Южная группировка войск завершила разгром окружённых сил ВСУ в горском котле. Союзные силы освободили несколько крупных населённых пунктов, включая Горское, Золотое, Лоскутовку, Мирную Долину и Устиновку.

Российские подразделения группировки войск «Центр» прорвали оборону украинских формирований и блокировали с юга Лисичанск — находящийся под контролем ВСУ город на западной границе Луганской Народной Республики. О проведении успешного наступления сообщили в Минобороны РФ.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили силы противостоящего противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что за последние пять дней союзные войска освободили 11 населённых пунктов. Наиболее крупные из них — Лоскутовка, Мирная Долина и Устиновка.

«Одновременно Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окружённой группировки ВСУ в горском котле, — сообщил Конашенков. — Российскими войсками и подразделениями Народной милиции ЛНР освобождены населённые пункты Горское и Золотое».

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По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, большая часть офицерского состава группировки украинских войск в горско-золотом котле была уничтожена, после чего началась массовая сдача в плен.

«Я полагаю, что не более 600 человек (сдались в плен. — RT), это с ранеными, большая часть убежала врассыпную через Мирную Долину в Лисичанск. Погибших в разы больше», — цитирует ТАСС Киселёва, по оценке которого в котле под Лисичанском окажутся порядка 4,5 тыс. украинских военных.

Подготовка новых провокаций против ВС РФ

Тем временем Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил о новых фактах преступных действий киевского режима против мирного населения Украины и республик Донбасса. Так, боевики нацбатальонов «Айдар», «Правый сектор»* и «Азов» оборудовали укрепрайоны в густонаселённых кварталах Угледара.

По данным Минобороны, боевики установили миномёты на крышах многоэтажных жилых зданий и регулярно обстреливают близлежащие населённые пункты.

«Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются», — сообщили в МКШ.

Кроме того, националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки на верхних этажах жилых домов в Одессе. «Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита», — заявили в Минобороны.

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Аналогичная ситуация с использованием украинской стороной объектов гражданской инфраструктуры в военных целях наблюдается и в ряде других городов. В частности, в Харькове в здании профессионального училища №33 дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжёлая техника и артиллерия.

В находящемся под контролем украинских формирований Ясногорске боевики оборудовали опорные пункты в зданиях школ №21 и 30, а также разместили РСЗО на прилегающей территории. По данным Минобороны, жителей близлежащих домов удерживают в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности.

В ведомстве также рассказали о подготовке очередной провокации против российских военных. В рамках этой «операции» ВСУ собирают крупнокалиберную артиллерию и РСЗО иностранного производства на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке.

«В случае удара Вооружённых сил России по скоплению техники ВСУ в данном районе украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине российских военнослужащих», — отметили в министерстве.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).