В Херсонской области заявили о причастности украинской ДРГ к убийству местного чиновника
- РИА Новости
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«Они (украинские власти. — RT) специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — приводит слова Сальдо ТАСС.
Ранее сообщалось, что покушение на члена военно-гражданской администрации совершено в Херсонской области.
Машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, была подорвана, он погиб.
Подробнее — в материале RT.