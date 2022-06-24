В Херсонской области заявили о причастности украинской ДРГ к убийству местного чиновника

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24» заявил о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) к убийству главы управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации региона Дмитрия Савлученко.

«Они (украинские власти. — RT) специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», — приводит слова Сальдо ТАСС.

Ранее сообщалось, что покушение на члена военно-гражданской администрации совершено в Херсонской области.

Машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко, была подорвана, он погиб.

Подробнее — в материале RT.