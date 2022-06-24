В Херсонской области погиб чиновник военно-гражданской администрации региона
- РИА Новости
«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодёжи и спорта, Дмитрий Савлученко», — приводит РИА Новости его слова.
Стремоусов добавил, что автомобиль был подорван после того, как чиновник сел в машину.
Ранее пленный штаб-сержант ВСУ Александр Тимко заявил, что получал от военного руководства приказы об организации теракта в одной из гостиниц Херсона, где находились переселенцы из других регионов Украины.