В Херсонской области погиб чиновник военно-гражданской администрации региона

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Покушение на члена военно-гражданской администрации совершено в Херсонской области. Об этом сообщил замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов.
В Херсонской области погиб чиновник военно-гражданской администрации региона
  • РИА Новости

«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодёжи и спорта, Дмитрий Савлученко», — приводит РИА Новости его слова.

Стремоусов добавил, что автомобиль был подорван после того, как чиновник сел в машину.

Ранее пленный штаб-сержант ВСУ Александр Тимко заявил, что получал от военного руководства приказы об организации теракта в одной из гостиниц Херсона, где находились переселенцы из других регионов Украины.

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