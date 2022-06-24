РИА Новости: украинский военнопленный сообщил о готовящемся теракте в Херсоне

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Пленный штаб-сержант ВСУ Александра Тимко заявил о том, что получал от военного руководства приказы об организации теракта в одной из гостиниц Херсона, где находились переселенцы из других регионов Украины.

Об этом военнопленный заявил в интервью для РИА Новости

«Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле «Дилижанс» живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что. Я ходил по улице, наблюдал за движением, за людьми, и вообще что происходит в гостинице», — заявил собеседник агентства.

Тимко уточняет, что незаконный приказ он получил от подполковника Александра Колесова.

После выяснения обстановки на месте, как рассказывает военнослужащий, он позвонил командиру и доложил, что объект никакой опасности не представляет, там проживают русские и украинцы из различных регионов страны. 

«Я позвонил подполковнику, доложил, сказал, что за объект и что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны её выполнить. Я отказался выполнять», — подчеркнул он. 

21 июня сообщалось о том, что спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

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