В Росгвардии сообщили о задержании 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР
- РИА Новости
«Сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ», — говорится в заявлении.
В целях проведения дальнейших разбирательств их доставили в комендатуру.
В Минобороны России ранее сообщалось, что один из взводов украинских войск покинул позиции в районе Лисичанска, бросив там тяжёлое вооружение.
Также отмечалось, что на разных направлениях в Лисичанске сконцентрированы от 5 до 8 тыс. украинских боевиков.