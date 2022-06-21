В Росгвардии сообщили о задержании 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР

Спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в ранее освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

«Сотрудники полицейского спецназа Росгвардии задержали 12 человек в гражданской одежде, без документов. Задержанные, предположительно, являются дезертирами из различных частей ВСУ», — говорится в заявлении.

В целях проведения дальнейших разбирательств их доставили в комендатуру.

В Минобороны России ранее сообщалось, что один из взводов украинских войск покинул позиции в районе Лисичанска, бросив там тяжёлое вооружение.

Также отмечалось, что на разных направлениях в Лисичанске сконцентрированы от 5 до 8 тыс. украинских боевиков.