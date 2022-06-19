Посол ЛНР Мирошник: в Лисичанске находятся до 8 тысяч украинских боевиков

По различным направлениям в Лисичанске сконцентрированы от 5 до 8 тыс. украинских боевиков, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире «Соловьёв LIFE».

«Сейчас в Лисичанске на самом деле сконцентрирована большая группировка боевиков... Цифры сейчас называются разные, где-то это может быть от 5 до 8 тыс. боевиков, которые там находятся на этой доминирующей высоте, с которой идут обстрелы близлежащих городов», — цитирует его ТАСС.

Ранее российские военные уничтожили у Кременчуга и Лисичанска мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначенные для снабжения ВСУ в Донбассе.

Кроме того, в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР уничтожены пять машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.