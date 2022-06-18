Минобороны России сообщило об уничтожении хранилищ топлива ВСУ у Кременчуга и Лисичанска
- РИА Новости
«Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники в Донбассе», — сообщил он на брифинге.
Конашенков добавил, что авиация ВКС России за сутки поразила три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР.
В мае ВКС России в районе Одессы уничтожили хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских военных.