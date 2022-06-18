Минобороны России сообщило об уничтожении хранилищ топлива ВСУ у Кременчуга и Лисичанска

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Российские военные уничтожили у Кременчуга и Лисичанска мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначенные для снабжения ВСУ в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны России сообщило об уничтожении хранилищ топлива ВСУ у Кременчуга и Лисичанска
  • РИА Новости

«Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники в Донбассе», — сообщил он на брифинге.

Конашенков добавил, что авиация ВКС России за сутки поразила три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР.

В мае ВКС России в районе Одессы уничтожили хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских военных.

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