Российская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов на Украине

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Силы российской оперативно-тактической и армейской авиации уничтожили более 160 националистов на Украине за минувшие сутки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов на Украине
  • РИА Новости

По его словам, подразделения ВС России поразили 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«В результате ударов авиации уничтожены более 160 националистов, ЗРК «Бук-М1» в районе населённого пункта Камышеваха Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он добавил, что также в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР уничтожены пять машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 армейской авиации ЗВО в ходе спецоперации на Украине.

Лётчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. Удары наносили с дистанции более 5 км. Были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

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