Взвод ВСУ покинул позиции в районе Лисичанска

Один из взводов украинских войск покинул позиции в районе Лисичанска, бросив там тяжёлое вооружение, заявили в Минобороны России.

«Взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжёлое вооружение и оставил свои позиции», — следует из сообщения ведомства.

Ранее стало известно, что на разных направлениях в Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. украинских боевиков.

Российские подразделения в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР уничтожили пять машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.