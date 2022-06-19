Взвод ВСУ покинул позиции в районе Лисичанска
- AP
«Взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжёлое вооружение и оставил свои позиции», — следует из сообщения ведомства.
Ранее стало известно, что на разных направлениях в Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. украинских боевиков.
Российские подразделения в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска в ЛНР уничтожили пять машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов.