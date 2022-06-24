В ДНР ввели ответственность за фейки о действиях органов республик Донбасса и России

В Донецкой Народной Республике ввели уголовную ответственность за распространение фейков о деятельности госорганов России, ДНР и ЛНР за пределами их территорий.

«Устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами Российской Федерации, ДНР, ЛНР своих полномочий за пределами территорий указанных государств», — следует из заявления пресс-службы Народного совета ДНР.

Также ответственность устанавливается за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами указанных государств своих полномочий в целях защиты их интересов и граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. Он также отметил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине уже выполнены.

Ранее сообщалось, что ответственность за недостоверную информацию о работе российских госорганов в других странах будет аналогична той, что уже предусмотрена при распространении фейков о российских вооружённых силах.