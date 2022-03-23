Комитет Совфеда одобрил поправки в законопроект об ответственности за фейки о госорганах
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Об этом сообщает РИА Новости.
В данном документе речь идёт о недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры.
Ответственность за недостоверную информацию о работе российских госорганов в других странах будет аналогична той, что уже предусмотрена при распространении фейков о российских вооружённых силах.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к УК, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.