Комитет Совфеда одобрил поправки в законопроект об ответственности за фейки о госорганах

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях государственных органов России за рубежом.

Об этом сообщает РИА Новости.

В данном документе речь идёт о недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры.

Ответственность за недостоверную информацию о работе российских госорганов в других странах будет аналогична той, что уже предусмотрена при распространении фейков о российских вооружённых силах.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к УК, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.