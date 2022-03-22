ГД приняла поправки об ответственности за фейки о работе госорганов России за рубежом

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к УК, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.
ГД приняла поправки об ответственности за фейки о работе госорганов России за рубежом
  • Gettyimages.ru
  • © Konstantin Aksenov

Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с законами штрафы составят до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы — до 15 лет.

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