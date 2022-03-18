Хинштейн: ЕР разработала поправки о наказании за фейки о госорганах России за рубежом

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия», а также первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подготовили поправки об ответственности за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом.

Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram.

Он пояснил, что наказание будет грозить за фейки «не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.