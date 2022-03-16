СК возбудил уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России

Следственный комитет возбудил уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В частности, возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской.

По данным следствия, в марте 2022 года она на своей странице в Instagram опубликовала ряд записей.

«Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — отмечается в сообщении.

По имеющейся информации, Белоцерковская находится вне пределов России, решается вопрос об объявлении её в международный розыск.

Также в Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбуждены уголовные дела в отношении жительницы ЗАТО Северск и в отношении жителя города Томска.

По данным следствия, подозреваемые разместили в одной из социальных сетей и мессенджерах под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих, а также об их действиях на территории Украины в период проведения специальной военной операции и её результатах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил России был необходим в связи с развязанной против страны информационной войной.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.