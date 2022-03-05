Песков: закон о наказании за фейки о военных принят из-за развязанной информационной войны
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«Закон принят и его нужно исполнять... Время сейчас нелёгкое. Вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны», — сказал представитель Кремля.
На фоне этой информационной войны был принят соответствующей жёсткости закон.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.
Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.