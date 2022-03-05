Песков: закон о наказании за фейки о военных принят из-за развязанной информационной войны

Короткая ссылка
Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил России был необходим в связи с развязанной против страны информационной войной.
Песков: закон о наказании за фейки о военных принят из-за развязанной информационной войны
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Закон принят и его нужно исполнять... Время сейчас нелёгкое. Вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны», — сказал представитель Кремля.

На фоне этой информационной войны был принят соответствующей жёсткости закон.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить