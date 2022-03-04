Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС России и призывы к санкциям

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и призывы к антироссийским санкциям.
Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС России и призывы к санкциям
  • РИА Новости

«Установлена уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС России», — сообщается на сайте Кремля.

Совет Федерации 4 марта одобрил закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил России и их дискредитацию.

Согласно поправкам, если распространение фейков о ВС России повлечёт тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

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